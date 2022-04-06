Український "Альфа-Банк" планує у квітні переобрати наглядову раду

Український "Альфа-Банк" призначив на 27 квітня позачергові збори акціонерів, на яких буде винесено питання про переобрання наглядової ради.

Згідно з порядком денним зборів, нову наглядову раду намічено обрати також у складі дев'яти осіб, передає Інтерфакс-Україна.



Кандидатури кандидатів поки що не відомі. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах – 20 квітня.



Збори намічено провести у Києві в центральному офісі банку, хоча Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України днями заборонила очні збори в період війни, залишивши можливість проводити їх лише дистанційно.



Як повідомлялося, донедавна до наглядової ради Альфа-Банку входили 12 людей. Проте після вторгнення РФ в Україну її спочатку залишив підсанкційний Петр Авен, який опосередковано володів 12,4% акцій, а потім представники кіпрської ABH Ukraine Limited – 100% дочірня компанія банківської групи ABH Holdings (Люксембург) – Ільдар Карімов та Володимир Воєйков.



Як повідомлялося, НБУ в березні визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Авена, тими, хто втратив бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

Раніше, 2 березня, "Альфа-Банк" повідомив, що тривають переговори про передачу їх частки з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.



"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.



Водночас у російському "Альфа-Банку" в березні повідомили, що його найбільшим акціонером став Андрій Косогов із часткою 41%. Станом на 16 березня 2022 року частки володіння в ABH Holdings розподілилися таким чином: Косогову належить 41% (раніше володів 3,7% акцій). Інші акціонери частку володіння не змінили: Авен - 12,4%, Фрідман - 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.