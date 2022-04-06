Мінінфраструктури спростило отримання ліцензії на основні види автоперевезень

Із 6 квітня спрощено та оцифровано процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема для усіх видів ліцензій вдвічі скоротили обсяг необхідних для отримання ліцензії документів, скасовали необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи, а також скасували подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів.

Термін розгляду заявки на отримання ліцензії за новою процедурою скорочено з 10 днів до 1-3 днів.

Спрощення процедури стосуватиметься отримання ліцензій на:

внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Зазначається, що автоматизована електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій почне свою роботу з 13 квітня. Отримати ліцензію можна буде в інформаційній системі "Шлях".

Для цього необхідно створити електронну заяву у системі "Шлях" в розділі "Ліцензування", після того вказати види господарської діяльності. Далі треба указати інформацію про транспортні засоби. Також необхідно завантажити кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення, та натиснути кнопку "Відправити".

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються в електронному вигляді та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті.

Відповідні зміни були внесені постановою КМУ № 368 від 25 березня.