Криптофонд України закупив сухпайків для українських військових на $3,8 мільйона
Український криптофонд, ініційований Міністерством цифрової трансформації, придбав 410 тис. сухпайків для потреб ЗСУ на загальну суму $3,8 млн.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Сьогодні Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США. Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму $3,79 і чверть вже доставлено", – зазначив він.
Криптофонд був створений українською криптобіржею KUNA на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.
Станом на 20 березня український криптофонд зібрав на потреби армії понад $60 млн.
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