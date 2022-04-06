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Криптофонд України закупив сухпайків для українських військових на $3,8 мільйона

армия,флаг,всу,военные,войско

Український криптофонд, ініційований Міністерством цифрової трансформації, придбав 410 тис. сухпайків для потреб ЗСУ на загальну суму $3,8 млн.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США. Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму $3,79 і чверть вже доставлено", – зазначив він.

Криптофонд був створений українською криптобіржею KUNA на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.

Станом на 20 березня український криптофонд зібрав на потреби армії понад $60 млн.

Автор: 

фонд (139) криптовалюта (628) ЗСУ (366)


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