Криптофонд України закупив сухпайків для українських військових на $3,8 мільйона

Український криптофонд, ініційований Міністерством цифрової трансформації, придбав 410 тис. сухпайків для потреб ЗСУ на загальну суму $3,8 млн.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США. Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму $3,79 і чверть вже доставлено", – зазначив він.

Криптофонд був створений українською криптобіржею KUNA на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.

Станом на 20 березня український криптофонд зібрав на потреби армії понад $60 млн.