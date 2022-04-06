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Голова Єврокомісії анонсувала подальші санкції проти РФ

ляйен

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що п’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії не буде останнім.

Про це вона заявила, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Укрінформ.

"На цьому критичному етапі війни ми повинні знову посилити тиск на путіна і російський уряд, тому ми пропонуємо ще більше посилити наші санкції", - сказала вона.

Очільниця ЄК наголосила, що п'ятий пакет санкцій проти РФ суттєво обмежить політичні та економічні можливості Кремля і набагато важче вплинуть на Росію, ніж на ЄС.

Водночас вона наголосила: "Це буде не останній режим санкцій".

Нагадаємо, п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, який був представлений 5 квітня, включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків для подальшого послаблення російської фінансової системи. 

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