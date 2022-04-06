Виробник рибних напівфабрикатів VICI припинить роботу в Росії

Одна з найбільших литовських груп з виробництва продуктів харчування Vičiūnų grupė припинить бізнес у Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

Про це повідомив голова групи Шарунас Матійошайтіс, інформує Delfi.

Він нагадав, що з 7 березня , коли Viciunu grupe повідомила про зупинення діяльності в Росії, група припинила всі інвестиції у виробництво в Росії, логістику, торгівлю, зупинила всі спонсорські та маркетингові кампанії.

Голова групи додав, що для заводу в Калінінградській області більше не купується жодна сировина, а виробництво з використанням сировини, придбаної ще до початку російського вторгнення до України, продовжується лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами в Європі.

Матійошайтіс зазначив, що одночасно ведуться інтенсивні переговори з потенційними покупцями бізнесу у Росії.

Продукція групи, що виробляється у Калінінградській області, продається у Росії, інших східних ринках. Viciunu grupe також належать підприємства в Україні, його філії знаходяться у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську, на них працює майже 800 працівників, яких компанія намагається підтримати. Водночас у компаніях, що належать групі у Литві, працевлаштовано майже 500 українців.

Компанія також повідомляє, що передала 200 тис. тонн продукції територіальній обороні в Ураїні, а також надала свої тягачі. 14 березня внаслідок артилерійського обстрілу повністю згорів логістичний склад Viciunu grupe у Броварах, що за 15 км від Києва.

Viciunu grupe випускає продукцію із сурімі, спеціалізується на виробництві рибної продукції та хлібобулочних виробів. Асортимент компанії становить близько 3 тис. видів під торговими марками: VICI, Esva, Columbus та ін. Загалом щороку група виробляє понад 120 тис. тонн продукції.