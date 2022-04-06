Продажі "жигулів" у Росії впали в 3 рази

Продажі нових легкових автомобілів в Росії у березні впали на 62,9% або на 93 547 авто, порівняно з березнем 2021 року, і склали 55 129 автомобілів.

Про це повідомляє Асоціація європейського бізнесу в РФ.

Зокрема, падіння продажів авто найбільшого російського виробника – групи "АвтоВАЗ" (Lada) впали на 64% – до 12,29 тис. авто, порівняно з 33,78 тис. у березні минулого року.

Водночас попри падіння ринку три з чотирьох найбільш популярних моделей авто в РФ за обсягами продажів склали автомобілі "АвтоВазу" – Lada Granta, Lada Vesta та Lada Niva, до четвірки на другому місці також увійшла бюджетна Kia Rio.