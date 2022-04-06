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Японська рейтингова агенція знизила рейтинги Росії

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Японське рейтингове агентство (JCR) знизило довгостроковий рейтинг Російської Федерації за зобов'язаннями в іноземній та національній валютах до "С" із "ССС".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, рейтинг залишається на перегляді з імовірністю подальшого зниження.

Суворі фінансові та економічні санкції проти Росії, введені США, Європою та Японією, ускладнили для РФ розрахунки з платежів в іноземній валюті та підвищили ймовірність того, що вона не зможе своєчасно погасити основну заборгованість та зробити процентні платежі з держоблігацій. В результаті JCR різко знизила рейтинги Росії 4 березня та 18 березня, зберігаючи їх на "негативному" перегляді.

"Після виплати основної суми та відсотків за російськими держоблігаціями, номінованими в американських доларах, з погашенням 4 квітня, міністерство фінансів США відмовило російському уряду в здійсненні платежів у доларах з рахунків, відкритих у фінансових установах США. Це збільшило ймовірність того, що російський уряд не зможе виконати свої зобов'язання відповідно до домовленості, незалежно від його готовності чи спроможності здійснювати платежі", – зазначається в повідомленні агентства.

JCR вважає, що ризик дефолту надзвичайно високий. У зв'язку з цим агентство погіршило довгострокові рейтинги Росії на два ступені відповідно та зберігає їх на перегляді з можливістю подальшого зниження.

Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service відкликало всі рейтинги РФ та російських регіонів.

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рейтинг (955) росія (14183) Японія (534)


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