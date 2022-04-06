Видобуток газу впав через війну на 15%, – Галущенко

Видобуток газу в Україні з початку російського воєнного вторгнення впав на 15%.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"По газових родовищах - є пошкодження на Олишівському родовищі в Чернігівській області. Видобуток газу загалом впав десь на 15%", – сказав міністр.

Він додав, що видобуток вугілля на державних шахтах зменшився на 30%.

"Є шахти, які ми вже не відновимо. Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта "Золота" в Луганській області, а також "Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні – вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення. "Південнодонбаська перша". Поки не працює шахта "імені Сургая" – люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють. Але видобуток трохи зменшився через проблеми з логістикою", – розповів Галущенко.

Як повідомлялося, за даними державного "Укргазвидобування", падіння видобутку газу від початку війни станом на кінець березня становило близько 5%.