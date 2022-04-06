Боррель закликав Євросоюз надати Україні більше зброї

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив за те, щоб країни блоку надавали Україні більше зброї.

Про це Боррель сказав під час виступу в Європарламенті, передає Європейська правда.

Боррель заявив, що ЄС хоче, щоб війна в Україні закінчилась якомога швидше, однак має значення те, як саме вона закінчиться.

"Ми хочемо, щоб це закінчилося якомога швидше, але не за будь-яку ціну", – сказав він.

"Тому що, якщо ми отримаємо зруйновану країну, яка була територіально розчленована та нейтралізована, з мільйонами людей у вигнанні та мільйонами загиблих, то ні, ми не хочемо, щоб ця війна закінчилася так", – наголосив Боррель.

"Тому ми повинні продовжувати озброювати Україну. Більше зброї, ось чого від нас очікують українці", – додав він.

Боррель зазначив, що продовження закупівлі ЄС російської нафти й газу дало Росії набагато більше грошей, ніж фінансова допомога, яку блок надав Україні.

"Ми дали Україні 1 мільярд євро, але мільярд євро – це те, що ми щодня платимо Путіну за ту енергію, яку він нам дає", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС в рамках п'ятого раунду санкцій проти Росії заборонять імпорт російського вугілля та запровадять низку додаткових економічних обмежень.