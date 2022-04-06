Росія залишилася без прямого авіасполучення з Індією
Національний індійський авіаперевізник Air India припинив продаж квитків на рейси за напрямком Делі-Москва-Делі, польоти за яким виконувалися раніше двічі на тиждень.
Про це повідомило посольство РФ в Індії.
"Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі-Москва-Делі. Перспективи поновлення рейсів наразі залишаються невизначеними", – йдеться у повідомленні.
В посольстві уточнили, що за інформацією офісу Air India, кошти за раніше придбані квитки на скасовані рейси можуть бути повернені пасажирам у повному обсязі.
Водночас росіянам, що знаходяться в Індії, пропонують летіти в РФ транзитними маршрутами через Ташкент, Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Доху.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар06.04.2022 17:34 Відповісти Мені подобається 1
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