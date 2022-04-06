БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
826 1

Росія залишилася без прямого авіасполучення з Індією

air,india

Національний індійський авіаперевізник Air India припинив продаж квитків на рейси за напрямком Делі-Москва-Делі, польоти за яким виконувалися раніше двічі на тиждень.

Про це повідомило посольство РФ в Індії.

"Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі-Москва-Делі. Перспективи поновлення рейсів наразі залишаються невизначеними", – йдеться у повідомленні.

В посольстві уточнили, що за інформацією офісу Air India, кошти за раніше придбані квитки на скасовані рейси можуть бути повернені пасажирам у повному обсязі.

Водночас росіянам, що знаходяться в Індії, пропонують летіти в РФ транзитними маршрутами через Ташкент, Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Доху.

Автор: 

авіація (2235) Індія (357) росія (14183) авіасполучення (2494)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СТАМБУЛ ЕЩЁ ЗАКРЫЛ !!!
показати весь коментар
06.04.2022 17:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 