Росія залишилася без прямого авіасполучення з Індією

Національний індійський авіаперевізник Air India припинив продаж квитків на рейси за напрямком Делі-Москва-Делі, польоти за яким виконувалися раніше двічі на тиждень.

Про це повідомило посольство РФ в Індії.

"Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі-Москва-Делі. Перспективи поновлення рейсів наразі залишаються невизначеними", – йдеться у повідомленні.

В посольстві уточнили, що за інформацією офісу Air India, кошти за раніше придбані квитки на скасовані рейси можуть бути повернені пасажирам у повному обсязі.

Водночас росіянам, що знаходяться в Індії, пропонують летіти в РФ транзитними маршрутами через Ташкент, Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Доху.