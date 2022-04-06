За добу газопостачання відновили для 33 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу газопостачання відновлено 33 626 українським споживачам.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Також відновлено електропостачання понад 18,2 тис. споживачів. Зокрема, у Харківській області – 5 457 споживачам, Сумській – 3 998, Київській – 2 300, Чернігівській – 2 000, Луганській – 2 000, Запорізькій – 1 575, Миколаївській – 645, Донецькій – 230 споживачам.

У той самий час, зазначається, у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 6 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1 260 населених пунктів, загалом понад 758,4 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 304 тис. абонентів.

Як повідомили в Міненерго, енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц. У мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів.

Діючі атомні електростанції України також стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Також зберігається транспортування газу споживачам. Станом на 6 квітня зупинено 48 газорозподільних станцій в семи регіонах України, здебільшого через руйнування мереж обл-, та міськгазів.

Усі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури "Укргідроенерго", працюють відповідно до диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни. Станції готові до пропуску весняної повені.