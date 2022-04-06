Фінська залізниця ухвалила план повного припинення сполучення з Росією

Фінський залізничний оператор VR Group поступово повністю згорне вантажний трафік із Росією.

Відповідне рішення рада директорів компанії ухвалила 6 квітня, повідомляється на її сайті.

"Згідно з цим рішенням, VR Transpoint, яке займається вантажними перевезеннями, розробить план скорочення трафіку. Скорочення трафіку здійснюватиметься з урахуванням потреб безпеки Фінляндії", – зазначається у повідомленні.

Компанія зазначає, що наразі санкції Євросоюзу не забороняють залізничне сполучення з Росією.

"Отже, розірвання договорів вантажних перевезень, укладених між VR та її вітчизняними замовниками, має здійснюватися в порядку, визначеному договорами та обговорюватися із замовниками. Мета VR — якомога швидше зменшити вантажоперевезення, але очікується, що цей процес займе кілька місяців", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня VR Transpoint призупинила вантажні перевезення до Росії з огляду на санкції Великої Британії проти російського залізничного оператора РЖД, але за кілька днів їх відновила після роз'яснень британських регуляторів про те, що VR Group ці санкції не стосуються.

Крім того, з 28 березня за рішенням VR Group між Фінляндією та Росією припинили курсувати пасажирські потяги Allegro.