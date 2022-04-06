Тайвань обмежив експорт високотехнологічних товарів в Росію

Уряд Тайваню посилив обмеження на експорт товарів у РФ в рамках антиросійських санкцій з метою запобігання використанню технологій та чіпів у військових цілях.

Згідно з прийнятим рішенням, відтепер будь-яким тайванським компаніям для експорту цілого переліку технологічних товарів у РФ необхідно буде отримати спеціальний дозвіл, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Серед іншого, у цей перелік входить обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві якого Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Загалом список налічує 57 пунктів.

В уряді Тайваню зазначили, що зробили цей крок, аби "завадити експорту високотехнологічних товарів із нашої країни до РФ, які можуть використовуватися для виробництва зброї".

Минулого тижня тайванська компанія з виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. пішла з російського ринку через засудження Тайванем вторгнення РФ до України та відповідні санкції. Такий крок тайванського виробника позбавив московський офіс компанії SPARC Technologies можливості доступу до чипів, які РФ використовує при виробництві обладнання для розвідувальної та військової сфер.