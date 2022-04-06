Міжнародний брокер Exante пожертвував $1 мільйон для допомоги Україні

Міжнародний брокер Exante з ліцензією на Кіпрі, який активно працює на російському та українському ринках, заявив про пожертвування $1 млн на діяльність ЮНІСЕФ для надання допомоги дітям та сім'ям, що постраждали від війни, що триває в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша компанія була заснована на вірі в те, що свобода є невід'ємним правом людини, і в такі моменти, як зараз, це важливіше, ніж будь-коли. У результаті наші акціонери відчувають себе зобов'язаними діяти", – наводяться у повідомленні слова гендиректора Exante Олексія Кирієнка.

За його словами, компанія не може змінити те, що відбувається, але разом із колегами та клієнтами сподівається, що пожертвувані гроші допоможуть тисячам постраждалих дітей та сімей.

У прес-релізі зазначається, що ЮНІСЕФ швидко розширює масштаби своєї гуманітарної допомоги в Україні та сусідніх країнах і на сьогоднішній день доставив 858 тонн предметів першої необхідності, включно з предметами медичного призначення, гігієнічними наборами, товарами для навчання та відпочинку для дітей та підлітків, а також зимовим одягом.

ЮНІСЕФ вимагає $349 млн для надання життєво важливої ​​підтримки дітям та їхнім сім'ям з України, у тому числі $276 млн для задоволення невідкладних потреб в Україні та $73 млн – для гуманітарних потреб у сусідніх країнах. Це фінансування, згідно з розрахунками, допоможе підтримати понад 3,5 млн осіб, у тому числі 2,2 млн дітей.

Компанія Exante, згідно з інформацією на її сайті, була заснована у 2011 році, позиціонує себе як wealthtech-компанія, що надає централізовані інвестиційні рішення та інфраструктуру для фінансових інституцій. У компанії зайнято понад 500 осіб, під її керуванням перебуває $1,6 млрд.