У дохід держави перенаправлено 10 мільйонів застави ексглави правління "Нафтогазу"

Майже 10 млн грн застави колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" перенаправлено у дохід держави.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Судом задоволено ініційоване прокурорами Офісу генерального прокурора клопотання про звернення в дохід держави застави у кримінальному провадженні на суму майже 10 млн грн. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови правління НАК "Нафтогаз України" у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживанні владою або службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", – сказано в повідомленні.

У кримінальному провадженні до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 9 987 600 грн. Ці кошти внесено на депозитний рахунок Печерського районного суду Києва.

У ході слідства підозрюваний свої процесуальні обов’язки не виконував, на виклики не з’являвся, покинув межі України у зв’язку із чим його оголошено у національний, а в подальшому у міжнародний розшук.