Резерви Нацбанку за місяць війни зросли до $28 мільярдів

За попередніми даними, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), обсяг резервів зріс завдяки надходженню фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти Нацбанком та платежі з обслуговування державного боргу.

Зокрема, валютні надходження на користь уряду у березні становили $3,27 млрд в еквіваленті. У тому числі 1 млрд СПЗ надійшли від МВФ (у межах Інструменту швидкого фінансування, RFI), 639 млн євро – від Європейського інвестиційного банку, 588 млн євро – від Європейського союзу, а також $111 млн та 312 млн євро – від Світового банку.

Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті минулого місяця становив $283 млн. З цієї суми $205 млн спрямовано на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП) та $44 млн – на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті. Крім того, у березні Національний банк та уряд сплатили $680 млн на користь МВФ.

Крім цього, у минулому місяці НБУ в умовах запроваджених після початку війни обмежень продав на валютному ринку $2,48 млрд і викупив $748 млн. Таким чином, чистий продаж валюти центробанком склав $1,73 млрд.

Нацбанк зазначає, що на розмір резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Зокрема, минулого місяця їх вартість зменшилася на $28 млн.

Разом з тим, враховуючи складнощі з прогнозуванням макроекономічних показників через триваючу повномасштабну агресію Росії, Національний банк вирішив тимчасово утриматися від публікації інформації щодо покриття резервами майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, за попередніми даними НБУ, станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $27,54 млрд, зменшившись за місяць на 5,3% або на $1,75 млрд.