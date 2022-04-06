Китайські компанії не хочуть купувати російську нафту попри знижки, – Reuters

Китайські державні нафтопереробні підприємства виконують діючі російські нафтові контракти, але уникають нових, незважаючи на великі знижки, прислухаючись до заклику Пекіна до обережності, оскільки західні санкції проти Росії посилюються через її вторгнення в Україну.

Про це повідомили Reuters шестеро джерел, знайомих із ситуацією.

За їх словами, державний Sinopec, найбільший нафтопереробник Азії, CNOOC, PetroChina і Sinochem лишилися осторонь торгівлі свіжими російськими вантажами для травневих завантажень.

Китайські державні фірми не хочуть, щоб їх розглядали як відкриту підтримку Росії, купуючи додаткові обсяги нафти.

Sinopec і Petrochina відмовилися від коментарів. CNOOC і Sinochem не відразу відповіли на запит про коментар.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є головним покупцем російської нафти з 1,6 млн барелів на добу, половина з яких постачається по трубопроводах за міжурядовими контрактами.

Джерела очікують, що державні компанії Китаю виконуватимуть свої довгострокові та існуючі контракти на російську нафту, але уникатимуть нових спотових угод.

Зниження китайського імпорту російської нафти може спонукати його гігантські державні нафтопереробники звернутися до альтернативних джерел, що додало б глобальних занепокоєнь, через які ціни на нафту Brent на початку березня досягли 14-річного максимуму, близько $140 доларів за барель після того, як Росія вторглася в Україну.

З того часу ф’ючерси на Brent знизилися до рівня нижче $110 після того, як СIF та союзники оголосили про плани вивільнити акції зі стратегічних резервів.

До кризи в Україні Росія постачала 15% імпорту нафти Китаю.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec і провідний російський покупець нафти, протягом останніх тижнів на регулярних внутрішніх зустрічах попереджав свої глобальні команди про ризики роботи з російською нафтою.

За словами оддного із джерел, незважаючи на зниження цін, є багато питань, як-от страхування доставки та проблеми з оплатою".

Інше джерело, з нафтопереробним заводом, який регулярно переробляє російську нафту, сказав, що Unipec доручив його заводу знайти заміну, щоб підтримувати нормальну роботу.

"Крім поставок, які надійшли в березні і мають прибути в квітні, російської нафти більше не буде", – повідомило джерело.

Unipec завантажив 500 тис. тонн Urals з балтійських портів Росії в березні, що є найвищим обсягом за останні місяці. "Сургутнєфтєгаз" поставив на місці та в рамках експортного тендеру "Роснєфті", який Unipec виграв для завантажень у період з вересня 2021 року по березень 2022 року, згідно з даними трейдерів і судноплавства.

Останніми угодами компанії Urals будуть дві поставки з квітневим завантаженням загальною кількістю 200 тис. тонн від російського виробника "Сургутнєфтєгаз", повідомили двоє трейдерів, які знають про угоди.

Інші державні покупці – PetroChina, CNOOC і Sinochem – відмовилися від російської суміші ESPO для травневого завантаження, повідомили джерела.

За словами другого джерела, Sinopec стикається з проблемами з оплатою навіть за угодами, узгодженими раніше, оскільки державні банки, які не схильні до ризику, намагаються скоротити фінансування російських нафтових угод.

"Торгівля ESPO була справді повільною і таємною. Деякі угоди укладаються, але деталі тримаються в секреті. Ніхто не хоче, щоб його бачили, що купує російську нафту публічно", – сказав звичайний дилер ESPO.

Щоб забезпечити приплив нафти, ці нафтопереробники використовують альтернативні механізми оплати, такі як переказ готівкою, оплата після доставки вантажу та використання китайської валюти.