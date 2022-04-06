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Банки видали аграріям кредитів майже на 1,79 мільярда для проведення посівної

зерно,посевная

Станом на 5 квітня більше 900 с/г товаровиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1,79 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За програмою портфельних гарантій 80% – на 1,49 млрд грн.

Серед регіонів-лідерів із залучення кредитів:

  • Кіровоградщина (405 млн грн, що становить 22% від загальної суми),
  • Вінниччина (365 млн грн – 20,4%),
  • Дніпропетровщина (267 млн грн – 14,9%),
  • Одещина (161 млн грн – 9%),
  • Львівщина (159 млн грн – 8%).

За умови кредитування до 60 млн грн за цією програмою, відсоткова ставка для аграріїв становить 0% річних (за програмою державної фінансової підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"). Термін кредитування – до 6 місяців, а після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5%. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника.

"Держава зробила все, щоб максимально, наскільки це можливо у період війни, нівелювати ризики зриву посівної. Кредитування аграріїв – один із основних пріоритетів банків. Умови для надання кредитів спрощено максимально. Причому банки кредитують наших аграріїв навіть у тих регіонах, де точаться бої, бо необхідно сіяти, і навіть під такою небезпекою люди виходять на свої поля. Сьогодні кожний з них іде на героїчний подвиг", – підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Перелік банків, які надають відповідне кредитування:

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ КБ "Приватбанк"
  • АТ "ПУМБ"
  • АТ "ПроКредит Банк"
  • АТ "Райффайзен Банк"
  • АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "Кредобанк"
  • АТ "МІБ"
  • АТ "Креді Агріколь Банк"
  • АТ "ОТП Банк"
  • ПАТ "МТБ Банк"
  • АТ "Агропросперіс Банк"
  • АТ "Полтава-Банк"
  • ПАТ "Банк Восток"
  • АТ "Банк Альянс"
  • АТ АКБ "Львів"
  • АТ "Асвіо Банк"
  • АТ "ТАСкомбанк"
  • АТ "Піреус Банк МКБ"
  • АТ "Кредитвест Банк"
  • АТ "КІБ"

Автор: 

аграрії (1312) банки (6954) кредит (3280) Мінагрополітики (1362) сільське господарство (505)


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