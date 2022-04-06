Банки видали аграріям кредитів майже на 1,79 мільярда для проведення посівної
Станом на 5 квітня більше 900 с/г товаровиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1,79 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
За програмою портфельних гарантій 80% – на 1,49 млрд грн.
Серед регіонів-лідерів із залучення кредитів:
- Кіровоградщина (405 млн грн, що становить 22% від загальної суми),
- Вінниччина (365 млн грн – 20,4%),
- Дніпропетровщина (267 млн грн – 14,9%),
- Одещина (161 млн грн – 9%),
- Львівщина (159 млн грн – 8%).
За умови кредитування до 60 млн грн за цією програмою, відсоткова ставка для аграріїв становить 0% річних (за програмою державної фінансової підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"). Термін кредитування – до 6 місяців, а після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5%. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника.
"Держава зробила все, щоб максимально, наскільки це можливо у період війни, нівелювати ризики зриву посівної. Кредитування аграріїв – один із основних пріоритетів банків. Умови для надання кредитів спрощено максимально. Причому банки кредитують наших аграріїв навіть у тих регіонах, де точаться бої, бо необхідно сіяти, і навіть під такою небезпекою люди виходять на свої поля. Сьогодні кожний з них іде на героїчний подвиг", – підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Перелік банків, які надають відповідне кредитування:
- АТ "Ощадбанк"
- АТ КБ "Приватбанк"
- АТ "ПУМБ"
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "Райффайзен Банк"
- АБ "Укргазбанк"
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "Кредобанк"
- АТ "МІБ"
- АТ "Креді Агріколь Банк"
- АТ "ОТП Банк"
- ПАТ "МТБ Банк"
- АТ "Агропросперіс Банк"
- АТ "Полтава-Банк"
- ПАТ "Банк Восток"
- АТ "Банк Альянс"
- АТ АКБ "Львів"
- АТ "Асвіо Банк"
- АТ "ТАСкомбанк"
- АТ "Піреус Банк МКБ"
- АТ "Кредитвест Банк"
- АТ "КІБ"
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