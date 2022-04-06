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Новини
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"Запоріжсталь" Ахметова частково відновила роботу

запорожсталь

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" "Метінвеста" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розпочав роздування доменних печей №3 та №4 у рамках рішення про часткове виведення з режиму гарячої консервації підрозділів підприємства.

Про це йдеться в повідомленні "Запоріжсталі".

Згідно з дорожньою картою з розконсервації виробництва, комбінат "Запоріжсталь" частково вивів із режиму гарячої консервації аглофабрику. Запущено три з шести агломашин з виробництва агломерату. В доменному цеху увійшли в роботу на знижених параметрах дві з чотирьох доменних печей – домни №3 та №4. Відповідно, разом із відновленням виробничого процесу введено в роботу аспіраційні установки аглодоменного переділу, чому передувало повне технічне обслуговування природоохоронних агрегатів.

Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже працюють транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи комбінату. 

Нагадаємо, з 2 березня у зв’язку з загостренням воєнних дій у регіоні, група "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" в режим гарячої консервації. 

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Автор: 

Запоріжсталь (33) виробництво (1296)


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Скільки літаків для ЗСУ купив Ахметов за збереження його крадених підприємств?
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06.04.2022 20:58 Відповісти
Антиукраїнський канал Ахмєтова також працює,в унісон з каналом Бєні.
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06.04.2022 21:32 Відповісти
Я фігєю з наших ЗМІ. Повідомили, що пального в Україні достатньо - орки почали бомбити нафтобази. Повідомили, що пшениці достатньо - почало прилітати на зерносховища. Давайте тепер про металургічні заводи напишемо, хай до маріупольського *********** запорізький. Що ще в Україні залишилось непошкодженим? Давайте і про це писати. Йолопи.
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06.04.2022 22:22 Відповісти
Ну всё теперь ловите ракеты... Откуда это бесконечное желание обо всём сразу написать во время войны...
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06.04.2022 23:58 Відповісти

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