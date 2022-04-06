"Запоріжсталь" Ахметова частково відновила роботу

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" "Метінвеста" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розпочав роздування доменних печей №3 та №4 у рамках рішення про часткове виведення з режиму гарячої консервації підрозділів підприємства.

Про це йдеться в повідомленні "Запоріжсталі".

Згідно з дорожньою картою з розконсервації виробництва, комбінат "Запоріжсталь" частково вивів із режиму гарячої консервації аглофабрику. Запущено три з шести агломашин з виробництва агломерату. В доменному цеху увійшли в роботу на знижених параметрах дві з чотирьох доменних печей – домни №3 та №4. Відповідно, разом із відновленням виробничого процесу введено в роботу аспіраційні установки аглодоменного переділу, чому передувало повне технічне обслуговування природоохоронних агрегатів.

Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже працюють транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи комбінату.

Нагадаємо, з 2 березня у зв’язку з загостренням воєнних дій у регіоні, група "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату "Запоріжсталь" в режим гарячої консервації.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".