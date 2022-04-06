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Новини
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Уряд припускає тимчасове скорочення соціальних видатків у травні, – Офіс президента

соцвыплаты

Внаслідок російського воєнного вторгнення Кабмін прогнозує значне недовиконання державного бюджету у другому кварталі, що може викликати необхідність тимчасового скорочення окремих соціальних видатків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками наради Володимира Зеленського з членами уряду у середу щодо виконання держбюджету.

"За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", – сказано у повідомленні.

Як повідомив у ході наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110% завдяки результатам перших двох місяців року та авансовим податковим надходженням.

Однак у другому кварталі, за словами голови уряду, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету. В цьому контексті учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

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держбюджет (1569) Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7745)


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Шмуригаль, ти розберися з зарплатами директорів і персоналу держпідприємств-нафтогазу, Укрпочта і т. д. Дракон ти. По пів міліонам в місяць отримують, а підприємства збиткові. Презервативи ти дзюравий.
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06.04.2022 21:57 Відповісти
Та да,а то дырэктор Укрпочты 3 ляма в месяц получает,а девчата почтальонами по 5, вот не афуетительная ли разница?
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07.04.2022 06:42 Відповісти
А не можеш розібратися, пиши заяву на звільнення. Нема чого там сидіти.іди за руським кораблем.
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06.04.2022 22:02 Відповісти
Пенсии по 3 тыс. грн. людям можно не платить, но уважаемым чиновникам, судьишкам, прокуроришкам, депутатикам, членам НБУ и наблюдательных советов пятизначные зарплаты отменять никто не собирается! В любой ситуации. Никогда
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06.04.2022 23:00 Відповісти
Открой декларации реестра НАЗК и посмотри, где взять деньги. У госпожи Зеркаль только предметов роскоши задекларировано на месяц доходной части госбюджета
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06.04.2022 23:03 Відповісти
Суддям, прокурорам, собі коханим буде виплачено у повних об"ємах!
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06.04.2022 23:45 Відповісти

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