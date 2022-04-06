Уряд припускає тимчасове скорочення соціальних видатків у травні, – Офіс президента

Внаслідок російського воєнного вторгнення Кабмін прогнозує значне недовиконання державного бюджету у другому кварталі, що може викликати необхідність тимчасового скорочення окремих соціальних видатків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками наради Володимира Зеленського з членами уряду у середу щодо виконання держбюджету.

"За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", – сказано у повідомленні.

Як повідомив у ході наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110% завдяки результатам перших двох місяців року та авансовим податковим надходженням.

Однак у другому кварталі, за словами голови уряду, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету. В цьому контексті учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.