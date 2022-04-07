Обсяг світової торгівлі в березні знизився на 2,8%, – Kiel Institute

Обсяг світової торгівлі за період з лютого по березень 2022 року знизився на 2,8% через розв'язану Росією війну в Україні, в результаті різко скоротилися контейнерні перевезення в ці країни та з них

Про це свідчать дані Kiel Institute for the World Economy, передає Інтерфакс-Україна.

За оцінками дослідницького інституту, дані якого наводить газета Financial Times, постачання товарів до Росії у березні впало на 9,7% порівняно з попереднім місяцем, експорт зменшився на 5%.

"Серйозні перекоси, спричинені вторгненням Росії в Україну, санкціями, запровадженими Заходом, а також високим рівнем невизначеності щодо відносин компаній із РФ, суттєво обмежили березневу торгівлю", – зазначив директор напряму світової торгівлі Kiel Institute Вінсент Стамер.

Дані Kiel Institute показують, що суднозаходи в три найбільші контейнерні порти Росії – Санкт-Петербург, Владивосток і Новоросійськ – за останній місяць скоротилися наполовину через санкції, введені проти РФ, і відхід багатьох західних брендів. При цьому головний чорноморський порт України – Одеса – "практично відрізаний від міжнародної морської торгівлі", зазначають в інституті.

Війна в Україні також призвела до скорочення експорту з країн Євросоюзу у березні на 5,6%, імпорту – на 3,4%. Наслідки для США були м'якшими – експорт скоротився на 3,4%, імпорт – на 0,6%.

У випадку з Китаєм, який не став вводити санкцій щодо Росії, експорт за останній місяць зменшився на 0,9%, імпорт зріс на 0,9%. Політика нульової терпимості Пекіна до COVID-19, яка вимагає введення жорстких карантинних обмежень в умовах нової хвилі COVID-19, не мала серйозного впливу на прибуття контейнеровозів у порти Шанхая та інших міст країни, проте скупчення суден у портах збільшилося, зазначають у Kiel Institute.