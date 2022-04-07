Виробник "Терафлю" припинить ввезення до Росії вітамінів та харчових добавок

Британська GlaxoSmithKline Plc (GSK) припинить ввезення в Росію низки товарів зі свого асортименту, включно з рідиною для полоскання рота, вітамінами та харчовими добавками, але продовжить постачати безрецептурні ліки

Про це пише The Wall Street Journal ыз посиланням на заяву компанії, передає Інтерфакс.

Зазначається, що Glaxo не має виробничих потужностей у Росії. До найбільш відомих препаратів компанії входять ліки від грипу "Терафлю" та знеболювальне "Вольтарен".

Раніше GSK повідомляла, що припинить рекламу в РФ. Крім того, компанія не буде набирати нових пацієнтів у існуючі клінічні випробування в країні і не розпочинатиме нових клінічних досліджень.