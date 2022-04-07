Світовий держборг цього року досягне рекордних $71,6 трильйона, – дослідження

Обсяг державного боргу всіх країн світу в 2022 році збільшиться на 9,5% і досягне рекордної позначки $71,6 трлн.

Про це свідчать дані дослідження Sovereign Debt Index британської керуючої компанії Janus Henderson, передає Інтерфакс-Україна.

У 2021 році світовий держборг зріс на 7,8% – до $65,4 трлн, причому зростання запозичень спостерігалося у всіх країнах, охоплених у дослідженні.

Тим часом сукупні витрати на обслуговування боргу скоротилися до $1,01 трлн, тобто фактична ставка склала всього 1,6%, наводить дані дослідження CNBC.

У 2022 році загальносвітові витрати на обслуговування держборгу, як очікується, підскочуть на 14,5% – до $1,16 трлн.

Аналітики Janus Henderson вважають, що Великобританія сильніше за інші країни зіткнеться зі збільшенням вартості запозичень за рахунок підвищення відсоткових ставок Банку Англії та значного обсягу держборгу з плаваючими ставками, прив'язаними до інфляції. Споживчі ціни у країні в лютому підскочили на 6,2% у річному вираженні, рекордними темпами з березня 1992 року.

Європейські країни також активно розміщуватимуть держоблігації через необхідність різко нарощувати держвитрати на оборону у світлі війни в Україні, зазначила портфельний керуючий компанії Бетані Пейн.