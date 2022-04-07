Сенат США підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України

Сенат США одноголосно підтримав закон щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на вторгнення Росії.

Як повідомляє Politico.

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, була переломною у війні, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Зазначається, що ухвалення закону свідчить про те, що Штати та їхні європейські союзники вважають, що вторгнення РФ в Україну становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими окупантами.

Водночас наразі невідомо, чи розгляне Палата представників ухвалений Сенатом закон до того, як обидві палати підуть на заплановану двотижневу перерву.

Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з РФ після голосування Сенату в четвер вранці.