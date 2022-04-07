Міненерго направило на зарплати шахтарям 678 мільйонів

За ініціативою Міністерства енергетики спільно з Міністерством фінансів та Державною казначейською службою 6 квітня перерахували шахтарям коштів в сумі 677,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Facebook.

Зазначається, що відповідні кошти будуть спрямовані на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств Міненерго, включно з поточними виплатами за березень.

Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет міністрів спрямував 426,25 млн грн на погашення заборгованості з виплати зарплат перед шахтарями державних вугільних підприємств.