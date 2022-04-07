Бельгія заблокувала фінансові операції з РФ на 200 мільярдів євро

Бельгія заблокувала фінансові операції на суму 196,4 млрд євро і російські активи на 2,7 млрд євро внаслідок санкцій проти РФ.

Як пише Financial Times, про це повідомляє міністерство фінансів Бельгії.

Зазначається, що така велика сума пов'язана з тим, що в країні розташована компанія Euroclear, яка спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами.

Водночас міжнародна банківська система обміну повідомленнями SWIFT, яка розриває зв'язки із низкою російських банків, також базується в Бельгії.

Також Бельгія заморозила активи 877 осіб та 62 організацій із РФ, які перебувають у санкційних списках Євросоюзу.

Крім того, від початку дії санкцій бельгійські митники обшукали 23 191 контейнер у портах, за результатами яких були виявлені порушення прав на 3 контейнери з предметами розкоші. Також заблоковані 1000 люксових автомобілів, які прямували в РФ.