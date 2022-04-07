США передали Україні 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX.

Про це йдеться у заяві агентства.



Зазначається, супутникові термінали Starlink забезпечать безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

"Термінали дозволять держслужбовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве кабелі та мобільний зв’язок", – кажуть в USAID.

Як повідомлялося, після завершення війни Україна спільно з американським мільярдером Ілоном Маском планують побудувати власну наземну станцію супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.