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США передали Україні 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink

starlink

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX.

Про це йдеться у заяві агентства.

Зазначається, супутникові термінали Starlink забезпечать безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

"Термінали дозволять держслужбовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве кабелі та мобільний зв’язок", – кажуть в USAID.

Як повідомлялося, після завершення війни Україна спільно з американським мільярдером Ілоном Маском планують побудувати власну наземну станцію супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.

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інтернет (1328) США (4870) USAID (109) Starlink (110)


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