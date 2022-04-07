Шмигаль оголосив про план відновлення України U-24

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про три етапи в межах плану відновлення України U-24.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

"Ми вже оголосили цей план. Називатимемо його U-24. Це план відновлення України. Буде відповідний фонд відновлення, яке відбуватиметься у три стадії. Перша вже відбувається, коли ми відновлюємо зруйновані об'єкти тимчасово, оперативно і швидко", – зазначив очільник уряду.

Другий етап, каже Шмигаль, це швидке відновлення негайно після завершення бойових дій.

"Перш за все треба відновити постачання води й електрики, щоб люди могли забезпечити своє існування на зруйнованих територіях", – наголосив прем’єр.

Третій етап – великий етап повноцінного відновлення українських міст, містечок, будівель, інфраструктури, країни в цілому.

"Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо втілити його дуже швидко. Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до Європейського Союзу, як нещодавно було написано у Версальській декларації", – пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд очікує найближчими днями опитувальник, який є одним з етапів для отримання Україною статусу кандидата як перехідного етапу перед входженням у Європейський Союз.