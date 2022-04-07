Shell оцінила втрати через припинення роботи в Росії у $5 мільярдів

Найбільша нафтова компані Європи Shell спише до $5 млрд після свого рішення залишити російський ринок.

Про це пише Reuters із посиланням на слова представника компанії.

Раніше Shell заявляла, що списання в Росії складе $3,4 млрд.

За словами представника Shell, зростання викликано додатковим впливом на контракти, списання дебіторської заборгованості та кредитні втрати в РФ.

Водночас у компанії заявили, що втрати від знецінення активів після сплати податків на суму від $4 до $5 млрд у першому кварталі не вплинуть на прибуток Shell.

Раніше компанія заявляла про відмову від закупівлі російських газу та нафти, а також про згортання бізнесу в РФ.