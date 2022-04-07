Президент Польщі закликав демонтувати "Північний потік-2"
Президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це він заявив в інтерв'ю CNN.
Дуда зазначив, що Польща виступає проти прокладання газопроводів між Росією та Німеччиною, заявляючи, що це "політичні проєкти", спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії. Тому закликає до демонтажу нового газопроводу "Північний потік-2".
"Росія шантажує не тільки Німеччину, зараз Росія шантажує, по суті, всю Європу", – сказав Дуда.
Крім того, президент Польщі закликав до нових санкцій проти РФ та її енергетичного сектору.
"Санкційний режим має бути посилений, у мене в цьому немає жодних сумнівів", – зазначив він.
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