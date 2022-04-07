Spotify припинить роботу в Росії з 11 квітня
Музичний стримінговий сервіс Spotify повністю припинить свою роботу в РФ з 11 квітня.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що наразі у російських користувачів є можливість завантажити свої дані або видалити профілі.
Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".
Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати. Згодом компанія оголосила про обмеження доступу й до нього.
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