Spotify припинить роботу в Росії з 11 квітня

Музичний стримінговий сервіс Spotify повністю припинить свою роботу в РФ з 11 квітня.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що наразі у російських користувачів є можливість завантажити свої дані або видалити профілі.

Як повідомлялося, на початку березня музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровокований напад Москви на Україну".

Згодом Spotify скасував можливість Premium-підписки в Росії з огляду на обмеження транскордонних платежів сервісами Visa i Mastercard, однак безкоштовна версія продовжувала працювати. Згодом компанія оголосила про обмеження доступу й до нього.