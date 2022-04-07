Yakaboo евакуював мільйон книжок та відновлює роботу

Інтернет-книгарня Yakaboo змогла евакуювати найбільший в Україні склад із понад 1 млн книжок на захід України. Тому із 8 квітня компанія поновлює роботу в Україні та Європі.

Про це повідомив гендиректор Yakaboo Іван Богдан у Facebook.

"Уже з 8 квітня ми поновлюємо дистрибуцію для клієнтів B2B в Україні та Європі через Платформу+ Yakaboo. А з 15 квітня – розпочинаємо продажі паперових книжок з сайту yakaboo.ua з доставкою по Україні, де працюють наші логістичні партнери "Укрпошта" та "Нова Пошта", – написав він.

Крім того, до кінця квітня компанія планує глобальне розширення мережі дистрибуції, зокрема, через маркетплейс Amazon.

Також Yakaboo вже має домовленості про продаж книжок з партнерами із Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини та інших європейських країн.

"Але потрібно відзначити, що сьогодні українські книготворці знаходяться у дуже скрутному становищі і також потребують допомоги. Тому зараз компанія Yakaboo направила зусилля на залучення фінансової підтримки через грантове фінансування для надання допомоги українським видавцям та авторам", – наголосив Богдан.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані насамперед на підтримку видавництв, які надавали та надаватимуть е-книжки для безкоштовного читання українцями під час війни.