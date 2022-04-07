Голова Європарламенту підтримала запровадження санкцій проти мільйонів членів партії Путіна

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола вважає за потрібне застосувати санкції стосовно всіх членів партії "Єдина Росія" – політичної сили, яка підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Про це вона заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо розширити санкції на всіх членів "Єдиної Росії" – усіх членів путінської партії. Їх приблизно 2 млн, і всі вони політично видимі. Я гадаю, що це може бути зроблено", – сказала Мецола.

За словами президента Європарламенту, інформацію про масові вбивства у Бучі було отримано ще під час перебування в Києві, де вона перебувала з візитом.

"Ми ще були в Україні, коли в суботу вранці почали отримувати ці шокуючі зображення. Я гадаю, що лідери, всі без винятку і в ЄС, і в усьому світі, відреагують найсуворішим чином", – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання про здатність ЄС і надалі одностайно ухвалювати рішення щодо санкцій для Росії зважаючи на недавнє переобрання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який має репутацію союзника Путіна, Мецола сказала: "Для мене позиція не змінилася і не має змінитись. Насамперед ми маємо дивитися в майбутнє, де в плані енергоресурсів ми не залежимо від Кремля взагалі. Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну".

"Звісно, кожна країна має свої обставини, свою реальність - є такі, які на 100% залежать від Росії. Але я гадаю, що наш меседж полягає в тому, що ми не зупинимося, доки не перестанемо бути залежними від Росії взагалі", – додала вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.

За даними російських ЗМІ, станом на 1 листопада 2021 року в лавах партії "Єдіная Росія" перебуває 2 338 471 особа.