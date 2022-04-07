Голова "Райффайзен Банку" помітив стабілізацію ситуації на валютному ринку

Ситуація на міжбанківському валютному ринку стабілізувалася, а відхилення курсу гривні до долара на готівковому "чорному" ринку від зафіксованого Нацбанком курсу на рівні 10-20% свідчить про відсутність суттєвих ризиків.

Про це заявив голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, який у 2014-2015 роках обіймав посаду першого заступника голови НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Банки фактично можуть придбати валюту одна в одної лише під критичний імпорт, але цей список досить широкий. Експортери продають валюту, купують її під критичний імпорт. Так, на міжбанку обсягів менше, але вони є, і все працює нормально. Все налагодилося", – сказав банкір.

Говорячи про готівковий ринок, він зазначив, що запроваджені Нацбанком жорсткі адміністративні обмеження та фіксація курсу в будь-якій країні світу призведуть до появи "чорного ринку", оскільки "така природа". Водночас Писарук наголосив, що сьогоднішнє відхилення курсу на чорному ринку від офіційного дуже незначне, приблизно, 10-20%, тоді як у 2014-15 роках таке відхилення сягало 50-70%.

"Таке несуттєве відхилення – це дуже добрий знак. І обсяги цього ринку невеликі. Це свідчення не тільки того, що заходи були вірні, це, перш за все, свідчення того, що фінансова подушка країни, яка була до війни, не порівнянна з тією, яка була у 2014 році", – вважає екс-перший заступник голови НБУ.

Читайте також: Оборот на валютному ринку впав з початку війни у 5 разів, – Нацбанк

Він пояснив, що порівняно з 2014 роком вдалося зберегти суттєві золотовалютні резерви, знизити дефіцит держбюджету та рівень боргу до ВВП.

"Коли війна закінчиться, і поступово обмеження скасовуватимуться (важливо, щоб це було поступово), чорний ринок поступово знизиться. Але ще раз підкреслю, на сьогоднішній день його обсяги та відхилення – вони несуттєві", – сказав Писарук.

Коментуючи "чистий продаж" Наценком валюти останнім часом на рівні близько $600 млн, глава "Райффайзен Банку" зауважив, що до попиту на валюту на купівлю критичного імпорту додається ще попит майже 4 млн українців, які переїхали за кордон і там використовують українські банківські картки.

"Але мені здається, що на сьогоднішній день цей попит не загрожує взагалі платіжному балансу України, ще й з урахуванням того, що платіжний баланс складається не лише з торгових операцій. Є ще фінансовий рахунок: фактично вся міжнародна допомога, яка надаватиметься Україні та вже надається у вигляді кредитів, грантів, субсидій, коштів на відновлення інфраструктури – вона додає до платіжного балансу. З огляду на таку допомогу я не бачу істотних загроз", – вважає Писарук.