Словаччина скасувала всі дозволи для українських перевізників

Словаччина скасувала всі види дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Про це повідомили Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повідомила у Facebook.

"Словаччина дозволила українським перевізникам здійснювати бездозвільний проїзд при двосторонніх перевезеннях до 31 серпня 2022 року. Нагадаємо, що Словаччина була першою країною, яка дозволила всі транзитні перевезення без дозволів для українських транспортних засобів", – зазначається у повідомленні.

Держтрансбезпека нагадує, що також ліберальні умови для українських перевізників запровадили: Угорщина, Італія, Латвія, Естонія,Болгарія,Туреччина, Грузія, Данія, Литва, Румунія та Греція.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм уточнив, що вже три з чотирьох країн ЄС, з якими Україна має спільний кордон – Румунія, Угорщина та Словаччина – скасували дозвільну систему для транзитних та двосторонніх перевезень. За його словами, Мінінфраструктури тепер очікує на аналогічне рішення з боку Польщі.

"В умовах закриття наших портів та перенаправлення левової частки вантажів автомобільним трнанспортом, такі кроки з боку сусідів - це суттєва підтримка нашої економіки", – написав Найєм у Facebook.