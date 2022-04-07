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ДСНС і мобільні оператори запустять нову систему оповіщення для смартфонів

телефон,мобільний

Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Як повідомляють у ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях. Абонентам "Київстар" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS", – сказано в повідомленні.

Автор: 

мобільний зв’язок (786) ДСНС (156)


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