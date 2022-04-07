Росія почала боротися з Google в інтернеті

Роскомнагляд оголосив про запровадження "мер принуждения" інформуючого та економічного характеру щодо корпорації Google за відмову виконувати вимоги російської влади про цензурування контенту.

Зокрема, тепер підконтрольний російській владі пошуковик "Яндекс" маркуватиме Google та його інформаційні ресурси про порушення іноземною особою російського законодавства, пише Інтерфакс.

Крім того, запроваджується заборона поширювати рекламу Google та його інформаційних ресурсів.

Такі заходи застосовуються щодо пошуковика Google, магазину програм Google Play, відеохостингу YouTube, музичного сервісу YouTube Music, сервісу електронної пошти Gmail і Google Chat.

Як посянив заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін, незабаром пошуковик "Яндекса" почне маркувати ресурси Google як порушників, а ФАС РФ дасть роз'яснення гравцям рекламного ринку. У "Яндексі" повідомили, що поки що не отримували жодних рішень щодо цього питання.

У Роскомнагляді пояснюють таке рішення відмовою сервісів Google, зокрема, YouTube, видаляти інформацію, що суперечить російські пропаганді, а також блокуванням окремих відео російських пропагандистів. Раніше влада РФ неодноразово накладала штрафи на Google та його сервіси через відмову виконувати вказівки російської цензури в інтернеті.