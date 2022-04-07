США запровадили санкції проти постачальників російських авіакомпаній

CША запровадили нові санкційні обмеження проти трьох російських авіакомпаній – "Аерофлоту", Azur Air та UTair.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства торгівлі США.

Зокрема, Бюро з питань промисловості й безпеки (BIS) видало накази щодо цих компаній про відмову в експортних привілеях (TDO) через порушення правил експорту.

"Ми припиняємо не лише можливість доступу до товарів із США, а й реекспорт товарів американського походження з-за кордону (для вказаних авіакомпаній – ред.). Будь-які компанії, які зневажають наш експортний контроль, особливо ті, які роблять це на користь Володимира Путіна та на шкоду українському народу, відчують всю силу примусового виконання Департаменту", – наголосила міністр торгівлі Джіна М. Раймондо.

Міністерство торгівлі зазначає, що опубліковані сьогодні TDO є першими такими заходами, вжитими BIS у відповідь на неспровоковане та жорстоке вторгнення Росії в Україну.

Причиною для їх застосування вказано те, що "Аерофлот", Utair і Azur Air продовжують есплуатувати повітряні судна без необхідного дозволу BIS. Таким чином, під американські санкції тепер можуть потрапити будь-які особи чи компанії, які допомагатимуть цим російським авіаперевізникам здійснювати рейси.