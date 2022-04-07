Bolt відновив прокат електросамокатів у Києві
Компанія Bolt відновила оренду електросамокатів у Києві з 7 квітня.
Як повыдомляє пресслужба компанї, таке рішення Bolt пов’язане із закликом КМДА відновити роботу.
Наразі орендувати самокат Bolt можна лише для поїздок по центру Києва, однак у разі високого попиту зону покриття обіцяють розширити.
Водночас поки що на прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв. Оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.
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