Лукашенко дозволив білоруським компаніям не повертати борги

Нелегітимний білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ N137 "Про виконавчі документи", який призупиняє платежі юрособ "недружнім іноземним резидентам".

Указом також доручено призупинити виконання виконавчих документів, винесених на користь таких резидентів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, запроваджується обов'язок білоруських банків та інших фінансових організацій відмовляти у прийомі платіжних вимог, що подаються такими іноземними резидентами самостійно за виконавчими документами без акцепту платника.

"Документ спрямований на захист національних суб'єктів господарювання від списання з їх рахунків коштів на вимогу резидентів іноземних держав, які вчиняють щодо білоруських юридичних чи фізичних осіб "недружні дії", – йдеться у повідомленні білоруського диктатора.

Як повідомлялося, уряд Білорусі також вирішив виплачувати в рублях зобов’язання перед Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північним інвестиційним банком (СІБ).