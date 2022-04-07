Google оцифрує наслідки російського вторгнення в зруйнованих містах України

Міністерство внутрішніх справ України спільно з експертами світового технологічного гіганта Google розпочали проект з оцифрування наслідків військової агресії РФ проти України. Мета проєкту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Цей проєкт стартував зі звільненого міста Ірпінь. Одночасно роботу розпочинають декілька команд. Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше й що з ними скоїв агресор", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

Також планується, що новий проєкт буде в загальному доступі для людей, які хочуть володіти об‘єктивними даними про місцевість та своє нерухоме майно.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які можуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації стану речей у регіоні.

Перші результати початку злагодженої роботи можна буде оцінити з наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель у Ірпені.