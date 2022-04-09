Агентство S&P знизило рейтинг Росії до "вибіркового дефолту"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Про це йдеться у заяві агентства, передає Reuters.



Зазначається, що Росія здійснила 4 квітня купонні та основні виплати за єврооблігаціями, номінованими в доларах, у рублях.



"Наразі ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари, еквівалентні початковим сумам, або що уряд конвертуватиме ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду", – наголосили в агентстві.



S&P вважає, що санкції проти РФ, ймовірно, будуть ще посилюватимуться найближчими тижнями, що "перешкоджає готовності та технічним можливостям Росії виконувати умови своїх зобов'язань перед власниками іноземних боргів".

Агентство призначає рейтинг "вибіркового дефолту", якщо вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов’язання щодо конкретного випуску або класу зобов’язань, але продовжуватиме своєчасно виконувати свої зобов’язання щодо платежів за іншими випусками або класами зобов’язань.

Зазначається, що РФ не допускала дефолту за своїм зовнішнім боргом після революції 1917 року.

Раніше S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг РФ у національній та іноземній валюті до "CC" з "CCC-".