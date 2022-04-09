У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"

У столиці відновила роботу станція метро "Берестейська", поїзди знову здійснюють висадку та посадку пасажирів.

Про ц повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Водночас без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Тож поїзди у метрополітені по Червонії лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", по Синій ліні – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", по Зеленій лінії – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.