БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
680 0

У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"

метро,київ,арсенальна

У столиці відновила роботу станція метро "Берестейська", поїзди знову здійснюють висадку та посадку пасажирів.

Про ц повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Водночас без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Тож поїзди у метрополітені по Червонії лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", по Синій ліні – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", по Зеленій лінії – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

Автор: 

Київ (4678) Метрополітен (611)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 