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Новини
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Курс долара буде зафіксований до кінця війни, – заступник глави НБУ

доллар

До кінця війни Національний банк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за 1$.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час телемарафону, передає Економічна правда. 

За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", – пояснив Ніколайчук.

Як повідомлялося, у день вторгнення РФ в Україну Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за 1$.

Автор: 

курс (1494) НБУ (9267)


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Топ коментарі
+3
Ціни, звичайно, не зафіксуються.
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10.04.2022 00:00
+2
Нам постачальники рахують від 33 до 37 гривен за долар(
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10.04.2022 15:22
+1
Щось мені таке не подобається. Беруть приклад з РФ. В умовах критичної залежності від імпорту це є помилковим рішенням
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10.04.2022 06:44
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Ціни, звичайно, не зафіксуються.
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10.04.2022 00:00 Відповісти
Щось мені таке не подобається. Беруть приклад з РФ. В умовах критичної залежності від імпорту це є помилковим рішенням
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10.04.2022 06:44 Відповісти
Треба просто перейти на євро.
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10.04.2022 07:25 Відповісти
дуже правильне рішення, валюти предостатньо для імпорту
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10.04.2022 08:32 Відповісти
Нам постачальники рахують від 33 до 37 гривен за долар(
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10.04.2022 15:22 Відповісти
Хороший налог....
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11.04.2022 01:32 Відповісти
Разверни мысль, булгахтер! Ты экспортер?
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11.04.2022 16:24 Відповісти
Прям взял бы попкор и сел бы смотреть, как при росте спроса на валюту, что логично в условиях войны, они будут держать фиксированный курс.
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11.04.2022 16:23 Відповісти
почему "логично в условиях войны"? ты колбасу за валюту покупаешь? или бензин на АЗС? или чтобы купить поесть бежишь в обменник, теряя на марже всю выгоду от хранения средств в валюте?
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11.04.2022 16:27 Відповісти
Как всегда - нас «****@ли»! И неважно, какое это время - мирное, или военное. Все содрать с «любимого» народа - до трусов. Судите сами - у людей валютные счета, банки наличный бакс не выдают - особенно, в Херсонской области. Цены - взлетели в три - четыре раза, и люди не в состоянии продать СВОЙ доллар по рыночной цене (сейчас он 35, в отличие от официального 29.25), чтобы держаться наравне с ценами! ПриветБанк конвертирует ваш бакс в гривню по заниженной цене - таким образом наворачивая себе неоправданную положительную курсовую разницу - продавая ВАШ бакс по рыночной! Спасибо за заботу
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11.04.2022 16:43 Відповісти
"Цены - взлетели в три - четыре раза" - это где такое? И на что именно там у вас взлетели цены? То може ценник в срублях?
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12.04.2022 12:33 Відповісти
На юге. В Херсонской области. Сахар 1 кг цена была 27 грн - стал 80-85 грн. Бензин был по 30 грн - стал 90 грн, но сейчас опустился до 60 грн, когда стали привозить с Крыма. Лекарства - пачка гипертензивных таблеток 30 шт стоила 27 грн - сейчас 150 грн. Масло подсолнечное сравнялось почти по цене с импортным оливковым. Тебе, еще, нахрен, ассортимент предоставить? Или, ты приедешь сам посмотришь?
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12.04.2022 13:23 Відповісти
Так а к кому ты претензии предъявляешь, Ося? К тебе пришел русский мир! Ты в армию записался, или в ТРО? Или теперь ждешь что с неоккупированной территории Украины тебе манную кашу начнут?

Чем ты недоволен? Тебе там Нацбанк не дает "твой бакс" по какому-то курсу менять?

Вон даже бензин тебе "с Крыма" стали привозить занедорого!
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12.04.2022 20:35 Відповісти
Мой имбецил тебе в рот не влезет, чучело совкове! Бананы ему по 120 грн. дорого Утомился - присядь на бутылку, отдохни!
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18.04.2022 20:15 Відповісти
да здравствует черный рынок валют, как в лихих 90-х... будет три курса - официальный курс НБУ (нереальный), курс нарисованный на обменках (тоже нереальный ибо должен будет равняться зафиксированному курсу) и курс черного рынка у менял. Т.е. бабки потекут в карманы менял у которых курс будет всегда выгоднее, чем фиксированный. Это для населения. А для организаций-экспортеров тоже не будет смысла продавать доллары или евро по непонятному курсу и валютную выручку просто перестанут заводить в полном объеме в Украину, начнут оставлять большую часть за рубежом, в валюте, таким образом финансируя зарубежные банки. Это уже проезжали, еще в 90-х годах. Кстати, почти точно так же сейчас действуют и москальские свинособаки со своим валютным курсом... Зеленая шобла решила еще и экономику добить окончательно.
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11.04.2022 17:23 Відповісти
Так чого ж ви його не продаєте по цьому курсу??
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11.04.2022 17:41 Відповісти

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