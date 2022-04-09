SpaceX вперше відправив космічних туристів на МКС

У п"ятницю, 8 квітня, компанія SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції (МКС) свій пілотований космічний корабель Crew Dragon Endeavour із приватними астронавтами на борту.

Політ організував стартап Axiom Space, який бронює відправлення зі SpaceX та координує польоти на МКС з NASA для всіх, хто може собі це дозволити, передає itc.ua.

Команда проведе на низькій навколоземній орбіті 10 днів, 8 з яких – на борту МКС. Вартість квитка в космос становила $55 млн за одне місце.

На борту перебувають Майкл Лопес-Алегрія, колишній астронавт NASA і нинішній співробітник Axiom, який керує місією; експілот ізраїльських ВПС та бізнесмен Ейтан Стіббе, виконавчий директор канадської інвестиційної компанії Mavrik Corporation Марк Паті та керуючий партнер американської фірми Connor Group Ларрі Коннор.

У Лопеса-Алегрія за плечима чотири польоти в космос у період з 1995 по 2007 роки, решта раніше такого досвіду не мала.

Це друга туристична місія на Crew Dragon, але перша на МКС.