Польська залізниця спростила правила безкоштовного проїзду в Польщі для українців

Українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від "Укрзалізниці", оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Збережіть квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу – він дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі", – зазначили в компанії.

Водночас інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років та чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди відбувається по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від "Укрзалізниці" на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські – також підходять). Громадяни, інвалідність яких видно неозброєним оком, можуть не надавати відповідні документи.

Перевозити багаж та тварин громадяни України можуть безкоштовно.

Із Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах).