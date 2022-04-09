Місячна інфляція в Росії досягла максимуму з 1999 року

Інфляція в Росії в березні 2022 року прискорилася до 7,61%. Це максимальний показник із січня 1999 року, коли інфляція становила 8,38%.

Про це свідчать дані Росстату, передає "Коммерсант".

У річному вираженні інфляція у березні 2022 року прискорилася до 16,69% – максимум із березня 2015 року.

Минулого місяця харчі у РФ подорожчали на 7,1%, з початку року – на 10,5%. Найбільше ціни виросли на цибулю, яка подорожчала на понад 50%.



Крім того, цукор в РФ здорожчав на 44%, капуста – на 39,8%, банани – на 31,5%, морква – 29,5%, помідори – 27,4%, буряк – 24,7%, груші – 21,7%, виноград – 14,9%, сіль – 14,2%, рис – на 12,9%.

Зазначається, що найбільше в РФ ціни зросли в Інгушетії – на 10,8%. Водночас у Москві та Санкт-Петербурзі ціни зросли на 7,2% та 7,7% відповідно.