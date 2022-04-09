Уряд дозволив надавати держпідтримку компаніям з іноземними учасниками чи засновниками

Кабінет міністрів дозволив надавати фінансову державну підтримку компаніям, учасниками чи засновниками яких виступають іноземні фізичні або юридичні особи.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 5 квітня 2022 року №410, передає Інтерфакс-Україна.

Також ухвала дозволяє роздрібним торговельним мережам залучати пільгові кредити до 1 млрд грн до року під 5%.

При цьому не менше 60% торгових площ роздрібного продавця мають бути призначені для продажу продуктів харчування разом із алкогольними напоями та тютюновими виробами, зазначено у постанові.