Уряд дозволив надавати держпідтримку компаніям з іноземними учасниками чи засновниками
Кабінет міністрів дозволив надавати фінансову державну підтримку компаніям, учасниками чи засновниками яких виступають іноземні фізичні або юридичні особи.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 5 квітня 2022 року №410, передає Інтерфакс-Україна.
Також ухвала дозволяє роздрібним торговельним мережам залучати пільгові кредити до 1 млрд грн до року під 5%.
При цьому не менше 60% торгових площ роздрібного продавця мають бути призначені для продажу продуктів харчування разом із алкогольними напоями та тютюновими виробами, зазначено у постанові.
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