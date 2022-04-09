ЄІБ виділить країнам ЄС 4 мільярди євро для прийому українських біженців

Європейський інвестиційний банк оголосив про програму фінансування в розмірі 4 млрд євро на 2022 та 2023 роки, щоб допомогти країнам ЄС приймати біженців з України, які рятуються від розв’язаної РФ війни.

Про це йдеться у заяві ЄІБ, передає Укрінформ.

Нова програма, яку повинна затвердити Рада директорів банку, має на меті фінансувати розвиток ключової соціальної інфраструктури для надання державних послуг біженцям, включаючи житло, школи, лікарні та дитячі садки.

Фінансова підтримка буде доповнена консультативною підтримкою, яка допоможе місцевим органам влади країн-членів ЄС отримати безплатну технічну допомогу для швидкої оцінки місцевих потреб, планування, визначення пріоритетів та підготовки відповідних інвестицій.

В ЄІБ нагадали, що раніше вже схвалили Пакет заходів солідарності з Україною. В його межах в період з 8 по 25 березня Банк ЄС виділив уряду України 668 млн євро для екстреної підтримки ліквідності.

"З нашим пакетом солідарності для України та цією новою програмою в розмірі 4 млрд євро для країн-членів ЄС ми будемо підтримувати Україну та допомагати громадам приймати біженців, гарантуючи, що вони можуть запропонувати їм життєво важливі соціальні об’єкти – житло, школи, лікарні", - наголосив президент ЄІБ Вернер Хойєр.