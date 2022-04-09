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Новини
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Уряд запровадив торгове ембарго проти Росії

россия,флаг,прапор,росія

Кабінет міністрів запровадив торгове ембарго на торгівельні відносини з Росією.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – зазначив він. 

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд юридично закріпив фактичнне припинення торговельних відносин з РФ.

"Було прийнято дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, що сталося з 24 лютого", – сказала вона під час телемарафону.

За словами урядовиці, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.

Автор: 

Кабмін (7745) росія (14183) торгівля (873)


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Не прошло и 8 лет
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09.04.2022 21:15 Відповісти
9
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09.04.2022 21:28 Відповісти
Безвіз хоч працює? І мабуть не тільки, а й ще якісь "дуже важливі й необхідні в інтересах людей" ...
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09.04.2022 21:33 Відповісти
з хламідією узгодили?
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09.04.2022 22:06 Відповісти
А что с газотранзитным договором?
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09.04.2022 23:04 Відповісти
Закон про повне закриття кордону з мокшанським улусом вже є чи далі "безвіз"?
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10.04.2022 00:26 Відповісти
Нужно было ждать войны, чтобы это сделать. Ребята, где вы были раньше? Не надо сейчас выставлять себя героями. Ваша команда наделала много бед для страны. А как сейчас игральный бизнес? Приносит много дохода государству? А дороги? И это все на совести вашей команды. Так что подайте все вместе в отставку во главе с дерьмаком. Может эта война и есть результат его бурных переговоров с рашкой.
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10.04.2022 19:30 Відповісти
І як тепер Зєля буде "сватами" торгувати?
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11.04.2022 02:10 Відповісти
А як щодо експорту?
Експорт можна разглядати як надходження коштів на крові?
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18.04.2022 15:17 Відповісти

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