Уряд запровадив торгове ембарго проти Росії
Кабінет міністрів запровадив торгове ембарго на торгівельні відносини з Росією.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – зазначив він.
Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд юридично закріпив фактичнне припинення торговельних відносин з РФ.
"Було прийнято дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, що сталося з 24 лютого", – сказала вона під час телемарафону.
За словами урядовиці, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.
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