Уряд запровадив торгове ембарго проти Росії

Кабінет міністрів запровадив торгове ембарго на торгівельні відносини з Росією.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Введено торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", – зазначив він.

Водночас, як пише Інтерфакс-Україна, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд юридично закріпив фактичнне припинення торговельних відносин з РФ.

"Було прийнято дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, що сталося з 24 лютого", – сказала вона під час телемарафону.

За словами урядовиці, таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії як мінімум на $6 млрд.